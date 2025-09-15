"No existe ningún plan europeo, ni Euromaidán serbio, ni la revolución de colores ni tonterías similares, que se utilizan para ocultar que los ciudadanos de Serbia quieren su propia libertad, responsabilidad, justicia y cárceles para ladrones y asesinos. Y lo conseguiremos", afirmó Borko Stefanović, vicepresidente del SSP.

Se conoce como Euromaidan a las protestas europeístas que comenzaron a finales de 2013 en Ucrania contra la decisión del Gobierno de suspender el Acuerdo de Asociación con la UE y estrechar sus relaciones con Rusia.

Medios serbios allegados al Gobierno serbio han dado gran publicidad hoy a la advertencia del Servicio de Inteligencia ruso (SVR) de que "la UE está preparando un Euromaidán serbio".

"El objetivo de la corriente liberal europea es colocar al frente de este gran país de los Balcanes un liderazgo obediente y leal a Bruselas", afirma el SVR en un comunicado publicado hoy.

Stefanovic preguntó al SVR por qué apoya "a un dictador" en Serbia en contra de ciudadanos que simplemente quieren Estado de derecho y libertad.

El SSP tiene 12 de los 94 diputados diputados opositores, frente a los 156 que respaldan al Gobierno de Vučić.

Las protestas, lideradas por estudiantes que piden Estado de derecho, democracia y elecciones anticipadas, comenzaron tras la muerte de 16 personas al derrumbarse el pasado 1 de noviembre el voladizo de una estación de tren que acababa de ser renovada.

Vučić, que este año se ha reunido dos veces con el presidente ruso, Vladímir Putin, suele calificar a los manifestantes de terroristas que bajo la dirección de "centros de poder occidentales" quieren derrocar su Gobierno legítimo, aunque no ha aportado pruebas de ello.