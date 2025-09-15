Panamá acogerá en diciembre reunión de la ONU para analizar los avances contra la sequía

Delegados de gobiernos, sociedad civil y académicos, de 196 países, analizarán "sus esfuerzos contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía como Partes del único tratado mundial jurídicamente vinculante en la materia, una de las tres Convenciones de Río, junto con las de biodiversidad y clima".

"Las graves sequías y la pérdida de tierras fértiles ya están afectando a la producción de alimentos y energía, desarraigando a las comunidades rurales y amenazando los medios de vida de millones de personas. Ello es especialmente evidente en América Latina y el Caribe, donde la degradación afecta a por lo menos el 20% de la tierra", dijo la secretaria ejecutiva de la CNULD, Yasmine Fouad.

Y agregó que "al acoger la CRIC23, Panamá se sitúa en el centro de la respuesta colectiva, que demuestra con gestos como su compromiso nacional con la naturaleza y con la iniciativa regional del Corredor Seco (una franja que atraviesa Centroamérica y está azotada por prolongadas sequías seguidas de intensas lluvias)".

En dicha reunión, que se celebrará en Centro de Convenciones de Ciudad de Panamá, los representantes "examinarán los progresos realizados y formularán recomendaciones para alcanzar los objetivos mundiales de prevenir y revertir la degradación de las tierras y fomentar la resiliencia frente a la sequía para 2030".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, se "debatirá el marco estratégico para después de 2030 y reunirá a las principales partes interesadas, desde las mujeres y los jóvenes hasta los pueblos indígenas y las comunidades locales", detalló la CNULD en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mundo está perdiendo casi 100 millones de hectáreas de tierra sana al año y la aridez ha aumentado en más del 70 % de la superficie terrestre en los últimos 30 años, lo que socava la capacidad del planeta para sostener una población cada vez mayor, según datos de la CNULD, que urge a tomar medidas.

Las cifras muestran que el mundo necesita 1000 millones de dólares diarios desde ahora hasta 2030 para cumplir los objetivos mundiales de restauración de tierras y combatir la desertificación y la sequía, una fracción de lo que se destina a incentivos perversos e inversiones dañinas.

Panamá sufrió entre 2023 y 2024 una grave sequía por culpa del fenómeno El Niño, que alargó la época seca y obligó al Canal de Panamá a reducir el número de tránsitos diarios ante la falta de agua óptima en los lagos que surten a la vía.

El país centroamericano, según la CNULD, se ha "comprometido a alcanzar la neutralidad en la degradación de las tierras para 2030, ha identificado 31 zonas críticas y está impulsando programas de reforestación y adaptación en el Corredor, lo que subraya su papel como anfitrión regional".