Parlasur celebra Día de la Democracia con pedidos de libertad para Fernández y Bolsonaro

La diputada y representante del partido argentino SOMOS, Victoria Donda expresó durante su exposición que en su país "no hay democracia mientras haya proscripción".

"Nuestra referente más importante de la oposición política como es Cristina Fernández de Kirchner está presa. Y está presa y lo queremos decir claramente porque es una presa política por un Poder Judicial manipulado por sectores de la economía", señaló.

Por su parte, el integrante del Partido Liberal Adilson Barroso calificó de "antidemocrática" la sentencia de 27 años de prisión a la que fue condenado Bolsonaro e insistió en que la decisión del Tribunal Supremo brasileño "tiene que ser nula" ya que, a su juicio, el expresidente es el "más democrático" que tiene América del Sur

"Quienes juzgaron a Bolsonaro fueron políticos y aliados de Lula. Brasil está cambiando a una dictadura, la democracia es solo para ellos", apuntó durante su intervención.

En tanto, el boliviano Adolfo Mendoza del Movimiento al Socialismo fue enfático al expresar que su país "se encuentra en vilo".

"Vivimos el peor momento de la etapa democrática no solamente porque se han proscrito candidaturas como la del expresidente Evo Morales. El problema es que tenemos una democracia en vilo y esto debe llamar la atención a todos los países del Mercosur. Está en discusión el modelo de democracia que estamos impulsando en América Latina ", apuntó.

La representante de Paraguay Yolanda Paredes por el Partido Cruzada Nacional hizo un llamado a aprovechar los encuentros en este organismo para mejorar la integración regional y dejar a un lado las "peleas políticas inertes" de cada país.

"Quiero recordarles a los parlamentarios que está vigente el Protocolo de Ushuaia, creo que nuestro gran compromiso es la lucha por los Derechos Humanos y las Libertades de nuestros pueblos, deberíamos tomar este compromiso con seriedad”, remarcó.

En este período el brasileño Humberto Costa asumió como presidente del Parlamento que aglutina a los diputados de representación parlamentaria del Mercosur como lo son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Durante esta jornada también se desarrolló el seminario “Hacia un Plan Regional de Minerales Estratégicos para el Mercosur”, que reunió a parlamentarios, expertos en minería y desarrollo sostenible, organismos internacionales, bancos de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y representantes de instituciones especializadas.

En ese sentido, la diputada argentina Cecilia Nicolini detalló que durante esta instancia se presentó el proyecto de Plan Regional de Minerales Estratégicos para el Mercosur "Queremos que se convierta en un proveedor confiable pero que eso nos brinde una mayor soberanía y defensa de nuestros intereses”, concluyó.