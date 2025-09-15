Plataformas independientes confirman un nuevo feminicidio en Cuba, el número 30 este año

La víctima es Mercedes Cantero, de 64 años. De acuerdo con las activistas, el suceso ocurrió en su hogar, en San Justo (Artemisa, occidente), el pasado 29 de agosto.

El presunto feminicida es un hombre con el que mantenía una relación sentimental, de acuerdo con las plataformas. El sospechoso se encuentra bajo custodia de la policía cubana y "en estado grave luego de un intento de suicidio".

La labor de las organizaciones independientes y la difusión en los medios independientes ha contribuido a poner el foco en los casos de feminicidio en Cuba. Estas plataformas insisten además en que se declare un "estado de emergencia por violencia de género".

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y aunque no hay en los medios estatales informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre este problema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado. En los juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.

Recientemente, la Fiscalía general, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios.