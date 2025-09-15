Presidente de la televisión española propone su retirada de Eurovisión si Israel participa

España se convertiría así en el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

López lo comunicará a la reunión del Consejo de Administración de la Corporación este martes por la mañana, según se anunció en el programa 'Directo al grano' de Televisión Española (TVE).

España sería, además, el único país de momento en adoptar tal decisión de los llamado Big Five (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania), que son los que constituyen el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Este anuncio supone un cambio respecto de la posición pública que los responsables del organismo público han mantenido, pues la semana pasada, durante un encuentro con la prensa por la próxima edición de Benidorm Fest, se pidió "prudencia".

En este encuentro, que contó con la asistencia del director de TVE, Sergio Calderón, se afirmó que RTVE contempla "todos los escenarios posibles" de cara a su participación en Eurovisión 2026 si la de Israel sigue adelante, pero que la decisión no se tomaría hasta diciembre y, mientras tanto, se tantearía la postura del resto de países participantes.

Solo un día antes, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, aseguró que la decisión depende de RTVE, pero añadió: "si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, habrá que tomar medidas" para "no normalizar" la representación de este país en foros internacionales.

El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya planteó esta posibilidad en mayo tras la última edición del festival al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares.

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19).