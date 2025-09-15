Rels B, Young Miko y Ca7riel y Paco Amoroso en la banda sonora de 'EA Sports FC 26'

'Pájaro Cantor', de los colombianos Ácido Pantera y Cantora de Barro; 'Sonido de la casa', del mexicano Kinky, o 'Gritar', de la también mexicana Pahua, son otras canciones incluidas en uno de los videojuegos más esperados de la temporada, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre.

Ed Sheeran, The Cure o HAIM son otros de los nombres del 'EA Sports FC 26', en el que, como curiosidad, colabora (musicalmente) por primera vez un futbolista profesional.

Se trata del internacional italiano Moise Kean, conocido en el ámbito musical como KMB.

KMB es uno de los 109 artistas incluidos en 'EA Sports FC 26', que promete la banda sonora "más atrevida y diversa hasta la fecha" de esta larga saga que, durante más de dos décadas, "ha dado forma a la cultura global presentando a millones de jugadores nueva música, artistas y géneros", destacó este lunes la distribuidora en un comunicado.

