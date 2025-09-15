Rheinmetall adquiere el área militar de los astilleros Lürssen

Rheinmetall informó este lunes de que todas partes prevén cerrar a comienzos de 2026 la transacción, que debe ser aprobada por las autoridades de defensa de la competencia y de la que no han dado detalles financieros.

"Con este adquisición estratégicamente importante, Rheinmetall amplia su cartera a la construcción naval y expande su posición como proveedor líder de tecnología de defensa en Alemania y Europa", dijo la compañía alemana en un comunicado.

El consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, añadió que la compañía será en el futuro "un actor relevante por tierra, mar, aire y en el espacio".

"Con la adquisición acordada ahora impulsamos la consolidación de la industria de defensa en Alemania y Europa", dijo Papperger.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo Papperger destacó que Rheinmetall, que produce sobre todo tanques y munición, va a lograr "una potencia alemana para buques de superficie ultramodernos" y que contribuirá sustancialmente a fortalecer las capacidades de defensa marítima de Alemania y de los estados socios de la OTAN.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

NVL, que tiene astilleros en el norte de Alemania y en otros lugares del mundo, facturó unos 1.000 millones de euros en 2024 con unos 2.100 empleados.

Anteriormente llamada Lürssen Defence, NVL fue escindida en 2021 de la división de yates y continuó dentro del grupo Lürssen como empresa independiente.

Actualmente se considera líder en la investigación y desarrollo de sistemas de superficie marítima.