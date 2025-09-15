Rubio afirma que Irán es un "riesgo inaceptable" para Israel, EE.UU. y el mundo

Jerusalén, 15 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este lunes en Jerusalén que el régimen iraní "representa un riesgo inaceptable, no solo para Israel, ni solo para Estados Unidos, sino para el mundo".