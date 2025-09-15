Rusia derriba diez drones ucranianos tras jornada electoral en Rusia

"Durante la noche de ayer, los sistemas de defensa antiaérea en servicio interceptaron seis drones de ala fija ucranianos sobre el territorio de la región de Bélgorod", indica la nota del Ministerio de Defensa ruso.

Esta mañana, volvieron a comunicar que entre las 08:00 y las 10:00 interceptaron otros cuatro drones en las regiones de Kursk, donde fueron abatidos tres, y otro en Briansk.

Ayer, Defensa informó del derribo de 80 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas.

Las elecciones regionales y locales se celebraron en Rusia bajo estrictas medidas de seguridad habilitándose 6.589 recintos alternativos de votación en las regiones más fronterizas con Ucrania y susceptibles a bombardeos con drones.

El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas.