Rusia niega avances respecto a una posible cumbre de Putin, Zelenski y Trump

Moscú, 15 sep (EFE).- El Kremlin negó hoy que exista avance alguno respecto a una posible cumbre entre los presidentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, Vladímir Putin, Volodímir Zelenski y Donald Trump, respectivamente, tras declaraciones de este último sobre la posible inminencia de esta reunión.