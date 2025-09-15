Rusia niega avances respecto a una posible cumbre de Putin, Zelenski y Trump

"De momento no hay avance alguno", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, al comentar las aseveraciones de Trump.
El mandatario estadounidense comentó previamente a varios medios de prensa en New Jersey la posibilidad de una próxima reunión trilateral.
"No sé, relativamente pronto. Resolveremos este asunto de un modo u toro, pero relativamente pronto", dijo.
Trump hizo estas declaraciones un día después de calificar de "improbable" el diálogo directo entre Putin y Zelenski, algo que achacó al odio entre ellos.
"Pienso que tendré que encabezar las negociaciones. Ellos se odian el uno al otro", dijo.