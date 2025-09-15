Saar acusa a Sánchez de normalizar la violencia política por animar protestas de la Vuelta

"Ayer una turba propalestina saboteó la Vuelta Ciclista a España. Lo hizo con el apoyo y los ánimos del presidente español. Es increíble. El señor Sánchez y sus ministros comunistas animaron a la violencia", indicó Saar en una comparecencia conjunta en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanahu.

Y añadió que "esto es una normalización de la violencia política por el presidente español y sus ministros".

Además, en un mensaje de X Saar tachó de "antisemita" y "mentiroso" a Sánchez después de que el líder español afirmara en el Congreso que ni Rusia ni Israel deberían participar en competiciones internacionales mientras no cese la "barbarie", en referencia a la ofensiva en Gaza.

Las declaraciones de Saar se producen después de que este domingo se suspendiera de forma inédita la etapa final de la Vuelta, tras las protestas de activistas que irrumpieron en la carrera para denunciar el "genocidio" israelí en Gaza y exigir la exclusión de Israel de las competiciones internacionales.

El debate abierto tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo, señaló Sánchez al insistir en que Israel no debe utilizar cualquier plataforma internacional para "blanquear su presencia".

En respuesta, el jefe de la diplomacia israelí acusó a Sánchez y a su Ejecutivo de ser "comunistas, antisemitas y enemigos de la verdad".

"¿Invadió Israel Gaza el 7 de octubre o fue el Estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto?", agregó Saar en su cuenta de X.

El Gobierno español, que reconoce a Palestina como Estado, ha denunciado en repetidas ocasiones las acciones de Israel en Gaza, donde la ofensiva militar ha dejado más de 64.900 muertos, entre ellos más de 19.400 niños, según los últimos datos de las autoridades locales.