Se cumple un año del segundo intento de asesinato de Trump en medio del juicio al acusado

Ryan Routh, un trabajador de construcción de 56 años de Carolina del Norte, fue descubierto por agentes del Servicio Secreto el 15 de septiembre de 2024 cuando se encontraba escondido con un rifle detrás de unos arbustos en un club de golf del mandatario en Florida, en momentos en que Trump se hallaba con un grupo de amigos un hoyo cercano, y fue atrapado tras una breve huida.

Routh fue acusado de varios cargos, entre ellos intento de asesinato contra el entonces candidato, un objetivo que él mismo había dejado claro en una carta manuscrita en la que lamentó no haber logrado su objetivo.

El acusado se declaró inicialmente no culpable de los hechos durante una audiencia semanas después de su detención en una corte federal del sureste de Florida, y su juicio comenzó este mes.

Además de optar por representarse a sí mismo pese a las recomendaciones de la jueza, Routh llegó a pedir que el jurado estuviera compuesto por varias estríperes femeninas.

Durante la primera audiencia del caso, celebrada el pasado jueves, el alegato del acusado fue interrumpido por la magistrada después de que Routh comenzara a hacer referencias a Adolf Hitler, el presidente ruso, Vladímir Putin y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en lo que jueza consideró "una burla de la dignidad de la corte".

El pronunciamiento también incluyó referencias a la evolución humana y los hermanos Wright, inventores del avión.

Durante esa audiencia y la siguiente del viernes, la fiscalía llamó hasta a 13 testigos que apenas fueron interrogados por Routh, mientras que el acusado ha pedido contar con tres testigos, incluido un miembro de su familia.

La fiscalía acusó a Routh de planear el atentado desde el verano del año pasado, de usar tres seudónimos y 10 teléfonos celulares.

Además de los cargos por intento de asesinato de un candidato presidencial, el hombre también afronta cargos por agresión a un oficial federal, posesión de un arma de fuego y municiones como delincuente y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

El 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, Trump fue blanco de un intento de asesinato mientras se encontraba en el escenario. Un tirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó desde una posición elevada y fue abatido por las autoridades.

El juicio en Florida, que se prevé terminará el 1 de octubre, coincide con el luto por el asesinato de Charlie Kirk, activista ultraconservador de 31 años cercano a Trump, en medio del renovado debate nacional sobre la violencia política en Estados Unidos.