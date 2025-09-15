Se lanza de un cuarto piso en Milán para suicidarse y mata a una anciana que pasaba

Roma, 15 sep (EFE).- Una anciana ha resultado muerta en Milán (norte de Italia), después de que uno de sus vecinos se lanzase desde el balcón de su casa para suicidarse y cayese desde una altura de 20 metros sobre ella, que en ese momento atravesaba el patio del edificio, informan este lunes medios locales.