Seúl envía a su negociador comercial a Washington tras la repatriación de 300 surcoreanos

Yeo partió a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Incheon (al oeste de Seúl) este lunes a las 10:25 hora local (1:25 GMT), según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Energía surcoreano.

"Estamos haciendo todo lo posible para lograr un acuerdo (comercial) que se ajuste a nuestros intereses nacionales", declaró Yeo ante los medios y recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Se espera que el negociador surcoreano se reúna con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, entre otros, durante la nueva ronda de conversaciones prevista en Washington, cuyo principal escollo serán aparentemente cuestiones de cambio de divisas.

Las negociaciones arancelarias entre los dos países se estancaron a finales de julio, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington impondría un arancel del 15 % -frente al 25 % anunciado anteriormente- a las importaciones procedentes de Corea del Sur.

Según Trump, entre lo acordado hasta la fecha figuraba también que Washington "no pagará ningún arancel" y que Seúl invertirá 350.000 millones de dólares en el país norteamericano -sin consenso sobre de qué forma se llevará a cabo la inversión- y adquirirá gas natural licuado y otros productos energéticos estadounidenses por valor de 100.000 millones de dólares.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y Trump se encontraron en la Casa Blanca el 25 de agosto para discutir cómo fortalecer la alianza en defensa y la cooperación económica en semiconductores, baterías, construcción naval, tecnologías avanzadas y minerales críticos, tomando como base los aranceles.

Los mandatarios, sobre cuyo encuentro planeaban dudas sobre si se produciría en un ambiente de mutuo entendimiento, no llegaron a firmar ningún pacto comercial definitivo.

El viernes, Lee la advirtió que la redada migratoria en una planta de baterías de las firmas Hyundai y LG en Georgia que derivó en cientos de detenciones de trabajadores surcoreanos "generará dudas" a otras compañías del país asiático en futuras inversiones.