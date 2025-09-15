Subida del mar y calor extremo amenazan a millones de personas en Australia, según informe

El informe describe un futuro de impactos severos, desde olas de calor extremas hasta inundaciones y sequías, si no se reduce drásticamente la contaminación climática procedente del carbón, el petróleo y el gas.

Hasta un millón y medio de australianos estarán en riesgo por la subida del nivel del mar en 2050 y hasta tres millones en 2090, destaca el texto.

"El cambio climático alterará nuestro modo de vida. Los cambios en Australia no ocurrirán de forma gradual o lineal", señaló el documento, que alerta de puntos de no retorno capaces de provocar alteraciones abruptas.

El estudio modela tres escenarios: con incrementos de la temperatura de 1,5 ºC, 2 ºC y 3 ºC y concluye que en el peor caso las muertes por calor extremo podrían quintuplicarse: hasta un 440 % más en Sídney, 260 % en Melbourne, 300 % en Perth o 420 % en Darwin.

"El informe deja claro que todo el país tiene mucho en juego. El costo de no actuar siempre superará al de actuar", afirmó el ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, al presentar la evaluación, que acompañó de un plan de adaptación con medidas para proteger a las comunidades más vulnerables.

El impacto económico también sería mayúsculo, con pérdidas de productividad de hasta 423.000 millones de dólares australianos (280.000 millones de dólares - 238.000 millones de euros) para 2063, además de un gasto en desastres casi siete veces mayor en 2090 y una caída del valor de las propiedades de más de 600.000 millones en 2050.

El informe advierte, asimismo, de un aumento sin precedentes de las olas de calor marinas, que podrían durar medio año con 3 ºC de calentamiento, y de inundaciones costeras multiplicadas por 18, que duplicarían a 1,5 millones las personas expuestas en 2050 y a 3 millones en 2090.

Todos los australianos estarán expuestos a mayores riesgos climáticos, con un incremento más rápido y significativo en Queensland, Tasmania, Nueva Gales del Sur y el Territorio de la Capital Australiana.

La subida del nivel del mar y el aumento de fenómenos extremos amenazan con inundar y dañar infraestructuras costeras y comunidades en zonas bajas, incluidas grandes ciudades y territorios externos, lo que podría dejar a 597.000 personas directamente en riesgo de inundación aquí a 2030.

Las comunidades remotas, ya vulnerables por sus limitadas comunicaciones y cadenas de suministro débiles, verán agravada su situación en el futuro, con costos de transporte que podrían duplicarse en algunas regiones de Queensland, Australia Occidental y el Territorio del Norte.

La evaluación de riesgos se ha publicado en la misma semana en la que el Ejecutivo de Antony Albanese dará a conocer su meta de reducción de emisiones para 2035, así como las recomendaciones de la Autoridad de Cambio Climático, una estrategia nacional para alcanzar la neutralidad de carbono y hojas de ruta específicas para seis sectores clave de la economía.