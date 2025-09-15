Suecia destinará el 2,8 % de su PIB a defensa en 2026

Copenhague, 15 sep (EFE).- El Gobierno sueco anunció este lunes que en los presupuestos para 2026 aumentará en 27.000 millones de coronas (2.470 millones de euros) la partida para defensa, que ascenderá a un total de 175.000 millones (16.000 millones de euros).