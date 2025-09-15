Suecia destinará el 2,8 % de su PIB a defensa en 2026

Suecia pasará a destinar así el 2,8 % de su producto interior bruto (PIB) a defensa.
"Ahora vamos a dar el siguiente gran paso en el rearme de la defensa sueca", dijo en rueda de prensa el primer ministro conservador, Ulf Kristersson.
Kristersson habló de que la partida adicional, que se financiará parcialmente con préstamos, se usará en inversiones en sistemas de armas y otro tipo de material militar, tanto para el ejército de tierra como la aviación y la marina.
El jefe de Gobierno acusó en su comparecencia a Rusia de violar de forma "premeditada" el espacio aéreo polaco hace unos días con drones.
"Esta es una escalada grave por parte de Rusia, probablemente para probar la capacidad de la OTAN, nuestra respuesta. Una parte de los drones pueden haber sido enviados para crear perturbaciones más que para provocar daños", dijo Kristersson.
El Gobierno sueco prometió la semana pasada destinar 70.000 millones de coronas (6.389 millones de euros) adicionales los próximos dos años para apoyo militar a Ucrania.