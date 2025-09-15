Trabajadores estatales argentinos denuncian 800 despidos en áreas de asistencia social

"El Gobierno empezó a ejecutar los despidos y ha incumplido con todo lo que se ha estipulado en la Ley Bases en cuanto a la reubicación y la optimización de los recursos", aseguró a EFE Ingrid Manfred, secretaria de la Junta Interna de ATE, en el Ministerio de Capital Humano.

El sindicato informó que se trata de trabajadores que en marzo de 2025 fueron puestos "a disponibilidad", es decir, retirados de sus funciones habituales con el objetivo de reubicarlos en otras áreas u organismos del Estado.

"Dijimos que la puesta en disponibilidad era un despido encubierto y así lo estamos confirmando hoy sobre 800 compañeros”, señaló Manfred.

EFE realizó consultas en los Ministerios de Capital Humano y de Desregulación para confirmar esta versión, pero no recibió respuesta oficial.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobada en el Congreso nacional en junio de 2024, introdujo una reforma del empleo público e incluyó un Registro de Personal en Situación de Disponibilidad para reubicar o dar de baja a trabajadores afectados por reestructuraciones.

“La gestión no ha implementado en ningún momento el Registro de Disponibilidad, no ha reubicado a ningún trabajador y ha dejado en abandono total a la población con la cual nosotros trabajamos, que hoy más que nunca necesita la ayuda y el acompañamiento del Estado”, señaló Manfred.

Según ATE, la mayoría de los despedidos se desempeñaba en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), en tareas de atención directa y asistencia social.

“No nos sorprende que un gobierno que niega constantemente lo social como problema, a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad, esté atentando directamente contra el corazón del Estado que son los trabajadores de planta permanente”, afirmó la dirigente sindical.

ATE sostuvo que la medida “es inconstitucional, ya que viola el artículo 14 bis de nuestra Constitución, que plantea la estabilidad en el empleo público”.

La organización recordó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había pasado a disponibilidad a cientos de empleados en febrero de 2025, sin convocarlos luego a nuevas funciones.

“La situación es muy preocupante. Hay mucha angustia, porque esta vez apuntaron contra trabajadores que habían concursado sus puestos, que tenían carreras, mucha formación y estabilidad en el empleo”, explicó Manfred.

El gremio pidió la suspensión de las resoluciones que habilitaron las cesantías, y presentó en el Congreso un proyecto de ley para revertir las reformas laborales incluidas en la Ley Bases.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado argentino, Federico Sturzenegger, al asumir su cargo en julio de 2024 había asegurado que su mandato giraría en torno a “barrer la burocracia, ayudar a implementar el paquete de reformas de la Ley Bases y llevar a cabo una agenda de transformación”.