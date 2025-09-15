Trump advierte a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos

En su cuenta de Truth Social, Trump dijo haber "leído unos informes de prensa" -no precisó en qué medio- que decían que los rehenes serían sacados a la superficie de Gaza desde sus escondrijos subterráneos, y señaló que tal idea equivaldría a "una atrocidad humana, una cosa como la que muy poca gente ha visto nunca antes", escribió.

Lanzó a continuación una advertencia más explícita a Hamás: "No dejen que esto suceda o AQUÍ PUEDE PASAR DE TODO",

Hamás mantiene en su poder a medio centenar de rehenes desde hace casi dos años, escondidos bajo tierra, y se teme que la mitad de ellos estén ya muertos desde hace meses.

Trump escribió su mensaje en un momento en que el Ejército israelí recrudece su ofensiva contra la ciudad en preparación de una invasión terrestre.

Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste.

La cuestión de los rehenes se ha convertido en el principal argumento para continuar la guerra: el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exige su liberación como condición previa a toda negociación -contra la opinión de buena parte de la sociedad israelí-, mientras que Hamás los considera la única baza negociadora que le queda.