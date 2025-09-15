Trump no descarta declarar a Antifa como organización terrorista tras el asesinato de Kirk

"Es algo que haría, sí, si tuviera el apoyo de la gente que está aquí", dijo Trump señalando a miembros de su Gabinete en el Despacho Oval de la Casa Blanca al ser preguntado si contempla declarar al movimiento como "organización terrorista doméstica".

"Creo que empezaría por (la fiscal general) Pam (Bondi). Si me lo permiten, lo haría al 100 % y con otros (grupos) también, por cierto. Pero en todo caso Antifa es terrible", añadió Trump.

Antifa es una red muy descentralizada en EE.UU. que aglutina activistas que se definen como anarquistas, anticapitalistas o comunistas al que Donald Trump ha acusado en numerosas ocasiones de incitar la violencia, incluyendo los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd en 2020 en su primer mandato.

Los Gabinetes de Donald Trump han calificado ya en varias ocasiones a Antifa de "organización terrorista" y el propio mandatario ha mostrado su deseo de designar al movimiento como grupo terrorista, aunque expertos y funcionarios han subrayado la dificultad legal de sancionar a un colectivo tan descentralizado.

El propio Trump, el vicepresidente JD Vance y otros miembros del Gabinete han señalado al "extremismo de izquierda" como parcialmente responsable del asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre en un campus universitario de Utah.

Las autoridades han detenido a Tyler Robinson, de 22 años, como supuesto autor y han asegurado que el hombre se había "politizado" recientemente y había desarrollado un gran rechazo a las ideas ultraconservadoras que promulgaba Kirk en sus célebres foros con estudiantes.