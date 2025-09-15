Trump recomienda a la SEC que las empresas cotizadas reporten resultados cada seis meses

"Sujeto a la aprobación de la SEC, las empresas y corporaciones ya no deberían estar obligadas a 'reportar' trimestralmente, sino a hacerlo en un 'plazo de seis (6) meses'", escribió en su red Truth Social donde menciona a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, en inglés).

El magnate insistió en que abandonar los reportes trimestrales, "ahorrará dinero y permitirá que los directivos se centren en dirigir correctamente sus compañías".

"¿Han escuchado alguna vez la frase que dice: 'China tiene una visión de gestión empresarial a 50 o 100 años, mientras que nosotros gestionamos nuestras empresas en función de los períodos trimestrales'? ¡Esto no es bueno!", advirtió.

La sugerencia de Trump cambiaría radicalmente la manera en la que la mayoría de las compañías estadounidenses que cotizan en la bolsa están obligadas a reportar sus ganancias desde hace más de medio siglo, alineándolas con las prácticas de algunas compañías en el Reino Unido y Europa.

Como ya mencionó el presidente republicano, esta inédita modificación requeriría la aprobación de la SEC, que mantiene este requerimiento desde la década de 1970 con sus famosos informes 10-Q (trimestrales), así como el completo del año dividido en la evolución trimestral 10-K.

Durante su primer mandato, Trump ya había pedido eliminar los informes trimestrales en favor de una planificación a más largo plazo, aunque esto no se concretó entonces.

Magnates como el legendario inversor Warren Buffett y el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, también han abogado por este cambio, que modificaría el calendario de resultados y las cadencias de la Bolsa.