Un diputado conservador británico se pasa al partido Reform UK de Farage

En una comparecencia a la prensa en Londres, Kruger, diputado por la circunscripción inglesa de East Wilthsire (centro), dijo que confiaba en que, tras la derrota conservadora en los comicios generales del año pasado, su formación aprendiera del fracaso para hacer un cambio real.

"Pero no, hemos tenido un año de estancamiento y deriva" y "el resultado está en las encuestas. Y esos votantes perdidos no regresan, y cada día, más y más personas se unen a ellos (Reform UK) para dejar un partido que ha fracasado", añadió.

"Y esta es mi trágica conclusión: el Partido Conservador ha terminado, ha terminado como partido nacional, ha terminado como principal oposición", puntualizó.

A principios de este mes, Dorries, que fue titular de Cultura bajo el mandato de Johnson (entre 2019-2022), dijo que el Partido Conservador "está muerto" y optó por unirse a la formación de Farage.

Reform UK, con su discurso en contra de la inmigración ilegal, va primero en las encuestas sobre intención de voto, por delante del laborismo del primer ministro, Keir Starmer, y de los conservadores liderados por Kemi Badenoch.