Un nuevo choque entre tribus rivales causa 16 muertos y 52 heridos en Sudán del Sur

Los combates estallaron en torno a las 03:00 hora local (01:00 GMT) en la aldea sursudanesa de Abut, cuando miembros del clan Pan Ruop se enfrentaron a tres hombres procedentes de un campamento ganadero de la localidad de Ayen, lo que dejó un muerto y desató ataques en represalia, explicó a EFE el comisionado del condado, Moses Maker Magok.

Según dichas fuentes, jóvenes del clan Pan Ruop se reagruparon posteriormente y atacaron a grupos rivales, lo que elevó la cifra de víctimas mortales. “Estos enfrentamientos involucraron a los clanes Pagut, Padiangbor y Pamolnyin”, precisó.

El ministro de Salud del Estado de los Lagos, Jacob Kok, señaló a EFE que unas 30 personas con heridas de bala fueron ingresadas en el Hospital Estatal de Rumbek, diez de ellas en estado crítico.

“Cinco pacientes presentaron lesiones abdominales y uno falleció posteriormente durante una cirugía”, detalló, antes de advertir que el pabellón quirúrgico se encuentra saturado y algunos heridos han debido ser atendidos en planta.

El estado de Lagos ha vivido una relativa calma en los últimos años, aunque sigue siendo vulnerable a brotes de violencia motivados por el robo de ganado, disputas por tierras de pastoreo y tensiones étnicas de larga data, que empeoran con la llegada de la estación seca.

Esta violencia tribal se suma a las crisis políticas y crecientes tensiones en Yuba -la capital del país- y en las regiones septentrionales entre el Gobierno y la oposición, que amenazan el acuerdo de paz logrado en 2018 que puso fin a un lustro de guerra civil en el país más joven del mundo.

La inestabilidad en Sudán del Sur este año comenzó entre el 3 y el 7 de marzo, cuando el Ejército Blanco -milicia relacionada con la oposición- lanzó un ataque contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) en el que murieron el mayor general David Majur Dak, más de 250 soldados de las SSPDF y un piloto de Naciones Unidas que realizaba tareas de evacuación en la zona.

Esto desató una oleada de arrestos en Yuba contra partidarios de la oposición liderada por Riek Machar, primer vicepresidente del país y líder del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM/A-IO), quien fue acusado el pasado viernes de "terrorismo" y "traición", entre otros cargos, por el Gobierno del Presidente Salva Kiir.