Venezuela asegura que unos seis millones de niños inician clases en el nuevo año escolar

"Muchos están regresando de la migración, que fue maltratada en el exterior, que no les daban cupos en las escuelas y han regresado a su país", afirmó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, desde una escuela de Caracas.

Junto a él, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió que este año se logre la recuperación del 100 % de la infraestructura de las escuelas y conseguir el mismo porcentaje de escolarización.

La semana pasada, Rodríguez informó sobre la reincorporación escolar de 110.000 niños que estaban fuera del sistema educativo, que habían abandonado "por diversas razones como migración, entorno vulnerable", entre otras.

En este contexto, pidió "cero burocracia" para la reincorporación de niños y también su acompañamiento al reconocer que "seguramente vienen de entornos difíciles, algunos tendrán movilidad reducida o viven en lugares muy lejanos a la escuela y el traslado diario se les hace difícil".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Inscribirlos es un reto, pero que vayan a clases todos los días es un reto mayor. Somos corresponsables de esto, si el niño falta unos días, alertar, ir a tocarle la puerta y saber el porqué", instó el funcionario, citado en una nota de su despacho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En septiembre del año pasado, Maduro prometió un conjunto de ayudas a los docentes del sector público, a quienes llamó a reincorporarse a las aulas, de las que desertaron miles de maestros en los últimos años debido a los bajos salarios y las condiciones laborales.

El mandatario explicó entonces que el Gobierno ha diseñado "ocho frentes de acción para mejorar la calidad de trabajo y vida del magisterio venezolano", ya que en miles de instituciones los maestros solo asisten dos o tres días a la semana para dedicar el resto del tiempo a otras labores que les generen mayores ingresos.