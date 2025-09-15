Venezuela informa de "exitosa" operación de un buque de Países Bajos cerca de sus aguas

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro señaló que este domingo "se registró la navegación de la fragata 'ZR. MS. Van Amstel' (F831) de la Armada del Reino de los Países Bajos en aguas adyacentes a la zona económica exclusiva de Venezuela".

Esta operación, dijo, se desarrolló de manera exitosa "gracias a las coordinaciones realizadas a través de los canales diplomáticos" con Países Bajos, en "estricto cumplimiento de los protocolos internacionales y acuerdos bilaterales vigentes, lo que garantizó un clima de confianza mutua y plena transparencia".

Si bien no precisó el motivo del paso del buque, Caracas expresó que la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico "exige el mayor compromiso de la comunidad internacional, siempre en el marco del respeto a la ley, la soberanía y el derecho internacional, así como en el fortalecimiento de la cooperación multilateral para garantizar la paz y la seguridad regional".

En enero pasado, Venezuela ordenó a Países Bajos, así como a Francia e Italia, "limitar a tres" el número de sus diplomáticos acreditados en la nación suramericana por supuesta "conducta hostil" y apoyo a "grupos extremistas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La operación de la fragata se llevó a cabo en medio de un despliegue militar de EE.UU. en el Caribe que Venezuela denuncia como una "amenaza" que busca forzar un "cambio de régimen" para sacar al chavismo del poder, mientras que Washington asegura que se trata de un operativo para combatir el narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EE.UU acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del chavista.

Maduro aseguró este lunes que su país ejerce el "legítimo derecho a la defensa" ante las que califica como "amenazas" y "acechanzas" de EE.UU., aunque expresó su confianza en la diplomacia y en la comunicación para evitar una "gran guerra" en la región.