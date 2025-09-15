Wall Street empieza la semana en verde y el Dow Jones sube un 0,05 %

Diez minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía un 0,41 % y el Nasdaq, un 0,63 %.

"¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!", escribió Trump en su red Truth Social.

Por otra parte, Trump, pidió este lunes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, un recorte de los tipos mayor del que tiene en mente, después de que algunos analistas hayan sugerido que el Banco Central debería rebajar el precio del dinero en 50 puntos básicos, en lugar de 25.

Los ojos de los analistas estaban hoy en las acciones de Tesla, que subieron un 6 % después de que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, comprara acciones del fabricante de automóviles por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que se traduce en casi 2,6 millones de acciones.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, las subidas de Amazon (1,64 %) y Apple (1,57 %), así como los descensos de Nvidia (-1,6 %) y 3M (-0,58 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 63,24 dólares el barril.