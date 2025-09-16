Activistas y estudiantes protestan contra visita de Milei y sus ajustes en Argentina

Asunción, 16 sep (EFE).- Un grupo de activistas y estudiantes protestó este martes contra la visita a Paraguay del presidente de Argentina, Javier Milei, y cuestionó las políticas de ajuste fiscal de su Administración y la "represión" que, aseguran, sufren jóvenes, jubilados y otros sectores en el vecino país.