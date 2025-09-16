Acuerdo con China sobre TikTok incluirá más inversores de EE.UU. en ByteDance, según CNBC

La cadena señala que el acuerdo podría cerrarse en un plazo de entre 30 y 45 días.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró optimista sobre el acuerdo bilateral: en unas declaraciones al programa Squawk Box de la misma cadena, dijo que las conversaciones previas de EEUU con China "han ido siendo cada vez más productivas": Siento que el acuerdo con China es ahora posible", indicó.

Este viernes está prevista una llamada telefónica entre los presidentes de EEUU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, donde se prevé que se cierren algunos nuevos detalles.

Según el Gobierno de Washington, el acuerdo tentativo permitirá que la filial de TikTok en EEUU, con unos 150 millones de usuarios activos de los 1.500 millones que tiene la popular plataforma de vídeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump amenazaba con vetar TikTok y había establecido de plazo hasta este miércoles, 17 de septiembre, para que la matriz china de la aplicación (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EEUU, ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos estadounidenses.