Al menos 12 muertos y miles de afectados por inundaciones en varias zonas de Malasia

Kuala Lumpur, 16 sep (EFE).- Al menos 12 personas han perdido la vida y miles se ven afectadas por inundaciones en varias zonas de Malasia desde el pasado viernes, principalmente en la isla de Borneo pero también en Selangor, el estado al que pertenece la capital, Kuala Lumpur.