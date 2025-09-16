Al menos 41 personas murieron esta noche por los ataques de Israel contra Gaza

"Fue una noche muy violenta, llena de bombardeos", dijo a EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad de Gaza a cargo del recuento de fallecidos, Zaher Al Waheidi.

La ciudad de Gaza concentra la mayoría de víctimas mortales de los bombardeos del Ejército israelí, con al menos 37 muertos, si bien los ataques se cobraron también la vida de al menos tres personas en el centro de la Franja.

"Ha sido una noche muy dura en Gaza (ciudad). Los bombardeos no se han detenido ni un momento. El número de muertos supera los 20", dijo a EFE el director del Hospital Shifa, en la capital gazatí, Mohammed Abu Salmiya.

Según el recuento de los periodistas, a su centro llegaron al menos 23 cadáveres.

Abu Salmiya detalló además que el Shifa recibió más de 80 heridos, la mayoría en estado crítico.

El Ejército de Israel endureció los bombardeos contra la ciudad de Gaza en la noche del lunes, tanto con ataques con misiles y drones como con fuego de artillería y disparos desde helicópteros.

Además, a lo largo de la noche, el Ejército israelí disparó bengalas sobre el cielo de la capital para llamar a la población a su desplazamiento forzoso hacia el sur, a las puertas de la operación terrestre que daba comienzo.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas, entre ellas más de 19.000 niños.