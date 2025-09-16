Al menos 50 migrantes mueren en el incendio de un barco frente a Libia, según la OIM

Argel, 16 sep (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó este martes de la muerte de al menos cincuenta personas migrantes en el incendio de un barco el pasado domingo frente a las costas libias.