Al menos 50 migrantes mueren en el incendio de un barco frente a Libia, según la OIM

En la embarcación viajaban 75 personas de nacionalidad sudanesa y la organización internacional brindó asistencia médica "vital" a 24 supervivientes que estaban a bordo.
La ONG lamentó "profundamente" el incidente y afirmó que se requieren "medidas urgentes" para poner fin a lo que califica de "tragedias en el mar".
Desde principios de este año hasta el 13 de septiembre, 456 personas perdieron la vida en la ruta marítima del Mediterráneo Central, mientras que 420 permanecen desaparecidas.
Libia es el principal punto de partida en la ruta hacia el sur de Europa, del que han salido más de 42.000 migrantes de los más de 47.000 que han desembarcado en Italia en lo que va de año, según un recuento de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy