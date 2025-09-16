Al menos 52 personas fueron secuestradas por hombres armados en el noroeste de Nigeria

El primer ataque se produjo la noche del domingo pasado, cuando 12 habitantes fueron capturados en la aldea de Godai, en el área de gobierno local de Bukkuyum.

El segundo ocurrió este lunes en una mezquita de la aldea de Gidan Turbe, donde 43 fieles que participaban en las oraciones de la madrugada fueron secuestrados.

Los atacantes rodearon el templo y obligaron a los presentes a salir a punta de fusil, para después trasladarlos hacia las zonas boscosas de Gohori, en el área de gobierno local de Tsafe.

La Policía del estado de Zamfara confirmó que recibió una llamada de socorro desde Bukkuyum y aseguró que desplegó efectivos para responder al ataque, aunque todavía sigue la pista de los responsables para rescatar a las víctimas.

Los hechos se producen en medio de intentos de alcanzar un “acuerdo de paz” entre líderes locales y grupos armados, sin embargo, mientras avanzan las negociaciones en algunas zonas, los ataques continúan en otras.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques incesantes por parte de “bandidos”, término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

Los ataques se suceden pese a las reiteradas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano.

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).