Al menos nueve muertos en nuevo choque entre tribus rivales en el centro de Sudán del Sur

Según informó a EFE un parlamentario sursudanés, Joul Nomngek, el nuevo choque tuvo lugar en el condado de Cueibet, en estado céntrico de los Lagos, entre hombres armados de las tribus locales de Ruotruot y Panyar.

"Los enfrentamientos comenzaron ayer y se intensificaron este martes por un malentendido provocado por el comportamiento de algunos jóvenes armados de Panyar", dijo Nomngek, sin especificar.

"Como resultado, nueve personas murieron y otras tres resultaron heridas", añadió el parlamentario, y apuntó que las autoridades han desplegado a fuerzas de seguridad en la zona, que "intervienen para distender la situación".

Ese enfrentamiento se produjo dos días después de que al menos 16 personas murieran y 52 resultaron heridas en choques similares entre otras tribus rivales en la aldea sursudanesa de Abut, también en los Lagos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estado de Lagos ha vivido una relativa calma en los últimos años, aunque sigue siendo vulnerable a brotes de violencia motivados por el robo de ganado, disputas por tierras de pastoreo y tensiones étnicas de larga data, que empeoran con la llegada de la estación seca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta violencia tribal se suma a las crisis políticas y crecientes tensiones en Yuba -la capital del país- y en las regiones septentrionales entre el Gobierno y la oposición, que amenazan el acuerdo de paz logrado en 2018 que puso fin a un lustro de guerra civil en el país más joven del mundo.