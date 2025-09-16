Alemania considera "sumamente preocupante" informe de ONU, pero deja a tribunales decidir

"Las cuestiones mencionadas en el informe son actualmente objeto de procedimientos ante tribunales internacionales y, por lo tanto, digo como representante del poder ejecutivo: corresponde al tribunal decidir sobre las acusaciones", señaló en una rueda de prensa junto a su homóloga sueca, Maria Malmer Stenergard

"Pero está claro que los sucesos descritos en el informe son sumamente preocupantes", añadió el jefe de la diplomacia germana.

"En conflictos armados, todas las partes están obligadas por el derecho internacional humanitario. Para poner fin al sufrimiento en Gaza, es decisivo, desde nuestra perspectiva (...) que finalmente se logre un alto el fuego, que la población reciba asistencia humanitaria suficiente y que los rehenes sean liberados", recalcó.

Wadephul sostuvo asimismo que el Gobierno germano ha dicho "con total claridad que la nueva ofensiva hacia la ciudad de Gaza va completamente en la dirección equivocada".

"La rechazamos y se lo hemos comunicado claramente al Gobierno israelí", indicó.

El ministro alemán de Exteriores recordó que Alemania ha frenado el suministro de armas que Israel puede utilizar en Gaza y por eso ha llamado al Gobierno israelí y a todos aquellos que tengan contacto con Hamás a buscar ahora el camino hacia un alto el fuego y hacia un acuerdo sobre la liberación de los rehenes.

"Ese es el camino correcto ahora y no la continuación militar del enfrentamiento", enfatizó.

Wadephul señaló que el Gobierno federal evaluará siempre la situación a la luz de la evolución en la Franja de Gaza, así como de posibles intentos de anexión por parte del Gobierno israelí en Cisjordania.

"Nuestra posición en ambos casos es muy clara: las anexiones son contrarias al derecho internacional y también requerirían una reacción política de nuestra parte", explicó, sin querer revelar si finalmente Alemania se sumará a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, de suspender el pacto comercial con Israel.

"Estamos esperando, tras los anuncios de la presidenta de la Comisión Europea en el Parlamento sobre iniciativas y propuestas en este sentido, a que haya una concreción. Estas conversaciones las mantendremos en el futuro cercano a nivel europeo", añadió.