Alto comisionado de d.humanos: el ataque israelí a Catar "fue un asalto a la paz regional"

Ginebra, 16 sep (EFE).- El ataque israelí a Catar el pasado 9 de septiembre "fue un asalto a la paz y la estabilidad regional, y un golpe a los procesos de negociación y mediación en todo el mundo", indicó el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.