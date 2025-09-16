Amnistía tras declarar la ONU genocidio en Gaza: "Ya no hay tiempo para excusas"

La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, manifestó este martes que "a medida que las pruebas del genocidio de Israel siguen aumentando, la comunidad internacional no puede afirmar que no sabía", según declaraciones remitidas por Amnistía Internacional en un comunicado.

La resolución de la Comisión de Investigación de la ONU confirma lo que Amnistía Internacional y otras organizaciones llevan meses denunciando, "que las autoridades y el Ejército israelíes han cometido y continúan perpetrando un genocidio contra los palestinos en Gaza", según Callamard.

Así, la Comisión se une a un "número creciente" de organismos y expertos internacionales en derechos humanos, señala Callamard.

Las investigaciones, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, aprecian que "las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas", según la definición de este crimen en el derecho internacional.

Esos cuatro actos son: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.

Ante los hallazgos de la Comisión, la secretaria general de Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, especialmente a los países con mayor influencia en Israel que tomen "medidas inmediatas" y cumplan "con su obligación legal y moral de detener el genocidio".

Subraya la necesidad de ejercer "toda la presión diplomática, económica y política posible" para lograr un alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, mediante medidas como que los países revalúen sus relaciones comerciales con Israel "para asegurarse de que no contribuyen al genocidio en Gaza" o "a la ocupación ilegal de la Cisjordania ocupada".

Callamard eleva la urgencia ya que, considera, Israel está intensificando su "brutal campaña de destrucción y desplazamiento", especialmente en Ciudad de Gaza.

Este mismo martes el Ejército israelí dio comienzo a las fases iniciales de su ofensiva terrestre contra la capital del enclave palestino, que en agosto albergaba a en torno a un millón de personas, si bien desde que Israel anunció su intención de invadir la capital e intensificó los bombardeos contra ella para forzar su desplazamiento se produjo un éxodo de sus ciudadanos hacia el sur.

"La existencia misma de los palestinos en Gaza está bajo amenaza", alertó la secretaria general de Amnistía Internacional, que añadió que la amenaza se extiende también a los palestinos en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, una preocupación que también recoge el informe de la Comisión de la ONU.