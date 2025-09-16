Andrew Holness jura como primer ministro de Jamaica por tercera vez consecutiva

"Deseo solemnemente, sinceramente y verdaderamente declarar y afirmar que voy a ser fiel y voy a tener un compromiso real con Jamaica, voy a defender la Constitución y las leyes de Jamaica y voy a ejecutar conscientemente y imparcialmente mis responsabilidades para la gente de Jamaica", declaró durante la ceremonia de juramentación, acompañado por su esposa Juliet Holness.

En la 'Gordon House', sede del Parlamento jamaicano, en Kingston, se realizó el evento amenizado por la presentación de la cantante de góspel Chevelle Franklyn.

"Según mi mejor criterio y en todo momento que sea necesario, daré libremente mi opinión y consejo al gobernador general o a cualquier otra persona que en ese momento desempeñe legalmente las funciones de ese cargo, para la buena gestión de los asuntos públicos de Jamaica", añadió el mandatario.

Holness, que se desempeñaba como primer ministro desde 2016, hizo historia al convertirse en el primer líder político del Partido Laborista de Jamaica (JLP, en inglés) en ganar tres mandatos consecutivos.

El JLP obtuvo en los comicios 34 escaños, de los 63 que integran el Parlamento, frente a los 29 logrados por el opositor Partido Nacional del Pueblo (PNP), liderado por Mark Golding, según los datos de la Oficina Electoral de Jamaica.

Pese a lograr una tercera victoria consecutiva, los resultados no fueron tan buenos como en 2020, cuando el JLP logró 49 escaños. En esta ocasión, el PNP, bien organizado, subió de 15 a 29 miembros en el Parlamento.

La ceremonia de toma de posesión de los nuevos diputados y senadores electos está prevista para el jueves 18 de septiembre.

Desde la obtención del sufragio universal en 1944, Jamaica ha celebrado diecinueve elecciones generales, con diez victorias para el JLP, incluyendo la de ayer, y nueve para el PNP.