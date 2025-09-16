António Guterres dice no ser "optimista" sobre una paz a corto plazo en Ucrania

"No soy optimista sobre un progreso a corto plazo en el proceso de paz en Ucrania. Necesitamos un alto el fuego inmediato que conduzca a una solución basada en la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General", expresó Guterres en una rueda de prensa desde la sede del organismo en Nueva York.

Guterres respondió así a una pregunta de la prensa sobre las recientes negociaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin.

El secretario general agregó que las posiciones de ambas partes son ahora "en gran medida incompatibles" y subrayó que Rusia "se ha resistido firmemente a la idea de un alto el fuego y ha afirmado que es necesario un acuerdo global".

"Todos sabemos lo difícil que es lograrlo, por lo que me temo que podríamos ser testigos de que esta guerra continúe", apuntó.

Además, destacó que Ucrania tiene un interés "legítimo" en preservar la integridad de su territorio, mientras que Rusia está decidida a ocupar una gran parte de Ucrania.

La semana pasada, el Kremlin admitió que hay una "pausa" en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.

Rusia y Ucrania han celebrado este año tres rondas de negociaciones directas en Estambul, en mayo, junio y julio, en las que solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres, y se limitaron a presentar sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.