Argelia apoya el trabajo de la ONU en busca de una solución "justa" a la cuestión saharaui

El alto cargo argelino destacó, durante un encuentro con el diplomático, la "necesidad" de que la ONU apoye "todos los esfuerzos" encaminados a promover negociaciones "directas e incondicionales" entre Marruecos y el Frente Polisario, considerado por el organismo internacional como el representante legítimo e interlocutor del pueblo saharaui.
Asimismo, Attaf aplaudió el papel de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) como parte del compromiso de la comunidad internacional con la "descolonización" del territorio -controlado en un 80 % por Marruecos y en un 20 % por el Frente Polisario-, última colonia del continente africano.
En este sentido, el ministro instó Mistura a garantizar el "derecho inalienable" del pueblo saharaui a la "libre determinación", de conformidad con las resoluciones "pertinentes" de la ONU.
La visita de Mistura se enmarca en la preparación para la reunión del Consejo de Seguridad sobre la cuestión del Sáhara Occidental en octubre, durante la cual se espera que el enviado personal de Guterres presente un informe sobre los trabajos realizados para cumplir el mandato que le fue confiado.
La excolonia española es considerada un territorio no autónomo en proceso de descolonización sobre el que los saharauis piden la celebración de un referendo de independencia, mientras que Marruecos defiende una autonomía del territorio bajo su soberanía.