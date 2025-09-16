Argelia apoya el trabajo de la ONU en busca de una solución "justa" a la cuestión saharaui

Argel, 16 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, expresó este martes el apoyo del país magrebí al trabajo del secretario general de la ONU, António Guterres, en la búsqueda de una solución "justa" a la cuestión saharaui, durante la visita de su enviado personal para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, a Argel.