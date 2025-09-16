Arrestado en Libia un ciudadano indio buscado por Interpol por vínculo con Estado Islámico

Trípoli, 16 sep (EFE).- Las autoridades libias detuvieron este martes al este de la capital libia, Trípoli, a un ciudadano indio buscado por la Interpol y acusado de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico, según informó a EFE una fuente de seguridad de la región.