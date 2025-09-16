Arrestado en Libia un ciudadano indio buscado por Interpol por vínculo con Estado Islámico

Las Fuerzas de Intervención y Control identificaron al detenido como Mohamed Shakib Khan, quien fue localizado en la zona capitalina de Qasr al Akhyar y que entró en 2008 en el país magrebí, donde trabajó el año 2009.
Durante el registro de su vehículo, las fuerzas de seguridad indicaron que encontraron "explosivos" y "grandes cantidades de materiales y herramientas", por lo que se sospecha que pretendía llevar a cabo "atentados terroristas".
Los cuerpos de seguridad aseguraron que los objetos fueron "incautados" y el detenido fue remitido a "las autoridades competentes" para una mayor investigación y la adopción de las medidas legales "necesarias".
Ante ello, las autoridades reafirmaron su "firme determinación" de perseguir a los elementos terroristas y al crimen organizado para "preservar" la seguridad del país.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy