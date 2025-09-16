Belice lamenta la muerte del vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas a los 88 años

"Belice expresa sus condolencias al pueblo de Cuba que lamenta la pérdida del viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz", escribió la Cancillería de ese país en redes sociales.

"Fue un estadista devoto que apoyó las relaciones bilaterales de Cuba con Belice, incluido el fortalecimiento del comercio bilateral y regional para la prosperidad mutua. Que su alma descanse en paz", agrega el escueto mensaje.

Cabrisas falleció a los 88 años, informó este martes el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, quien dio a conocer la noticia en un breve mensaje en redes sociales, sin detallar el motivo del fallecimiento de quien también fuera ministro de Comercio Exterior en dos ocasiones, de 1980 a 2000 y un breve periodo de 2023 a 2024.

Sin embargo, el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) aseguró por su parte que Cabrisas murió "víctima de una penosa enfermedad".

Cabrisas recorrió varias carteras en su carrera política de más de cinco décadas en la isla. Durante años fue el principal negociador de la deuda externa de Cuba con sus acreedores extranjeros, tanto Gobiernos como privados, y ejercía también de diputado al Parlamento cubano. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Asimismo, encabezó en enero pasado la delegación cubana que viajó a Francia y renegoció con éxito la deuda del país caribeño con una serie de países reunidos en el Club de París.

Un mes después, en febrero, recibió en La Habana, de parte del Gobierno de Japón, la condecoración Gran cordón de la Orden del sol naciente, la segunda mayor distinción para un extranjero. Cabrisas fue embajador en el país asiático de 1971 a 1973.

Además de encabezar durante más de dos décadas la cartera de Comercio Exterior ocupó otros importantes cargos en el Gobierno cubano, tales como titular de Economía y Planificación (2016-2018) y vicepresidente del Consejo de Ministros (2008-2019).