Bielorrusia dice que no tiene nada que ver con drones que invaden espacio aéreo de la UE

"Nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que hoy entra volando a Polonia o Lituania", dijo el mandatario, citado por la agencia oficial bielorrusa Belta.

Lukashenko añadió que cuando su país se ve en situaciones similares reacciona con tranquilidad a diferencia de los europeos.

"Y si nosotros chillásemos como chillan ellos después de cada vez que nos llegan drones desde Ucrania, Rusia, por Polonia o por Lituania... Nunca lo hemos hecho. Nosotros reaccionamos con tranquilidad a través de los correspondientes canales", dijo.

El presidente de Bielorrusia afirmó que los países de Occidente "montaron la alharaca" después de que las defensa antiaéreas bielorrusas derribaran la mitad de los drones sin determinar su procedencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lo derribamos y ya. Hubo varios a los que no les dimos. Gastamos ingentes recursos para destruir esos drones, que no volaban hacia nosotros, sino hacia Polonia. Nosotros le dijimos cuántos drones y hacia dónde volaban. Tampoco sabíamos de quiénes eran", subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada Centinela Oriental con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Tres días antes Polonia había denunciado violaciones de su espacio aéreo por al menos 19 drones rusos, varios de los cuales fueron derribados.

Rutte aseguró que la incursión aérea rusa en Polonia representó "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto" y que lo ocurrido "no fue un incidente aislado".