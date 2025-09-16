Bolsonaro deja la prisión domiciliaria para ir al hospital, por una emergencia médica

São Paulo, 16 sep (EFE).- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro abandonó este martes la residencia donde cumple prisión domiciliaria para dirigirse de urgencia a un centro médico, tras registrar una "fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja".