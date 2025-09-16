Bulgaria localiza un dron acuático cerca de su costa, sin precisar si era ruso o ucraniano

Varna (Bulgaria), 16 sep (EFE).- La Armada búlgara ha destruido un dron acuático que localizó dañado cerca de su costa en el Mar Negro, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Bulgaria sin precisar si el aparato era ruso o ucraniano.