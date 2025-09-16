Bulgaria localiza un dron acuático cerca de su costa, sin precisar si era ruso o ucraniano

El Ministerio señaló en un comunicado que el aparato fue localizado ayer a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de Varna, en aguas del Mar Negro. El aparato fue inspeccionado y posteriormente destruido, sin que se observara ninguna explosión secundaria.
El pasado viernes, un dron militar aéreo, aparentemente ucraniano, apareció estrellado en la playa de la ciudad búlgara de Burgas, en la costa del Mar Negro, a 150 kilómetros al sur de Varna.
Al dron le faltaba la parte trasera y el ala derecha, lo que apunta, según expertos militares búlgaros, a que fue derribado.
Según los especialistas de la Armada búlgara que lo inspeccionaron este dron "no contenía ninguna sustancia explosiva y no representaba ningún peligro".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Hace apenas un mes, un dron similar apareció en la playa de la ciudad de Sozopol, al sur de Burgas, y el miércoles pasado los militares encontraron en otra playa un motor de arranque de un misil de 1,7 metros de largo y 17 centímetros de diámetro, sin que las autoridades búlgaras pudieran identificar su origen.