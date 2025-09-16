Caricom exige a Guatemala desistir de sus "acciones agresivas" contra Belice

En un comunicado, Caricom urgió a Guatemala a no realizar "acciones agresivas que aumenten la tensión entre los países, desemboquen en un conflicto militar y pongan en peligro la seguridad de las personas que utilizan el río Sarstún."

Belice, miembro de Caricom, informó a la organización caribeña que en varias ocasiones, entre los pasados 10 y 13 de septiembre, elementos de las Fuerzas Armadas guatemaltecas ingresaron a territorio beliceño por el río Sarstún, que limita ambos países.

Los soldados izaron ilegalmente una bandera guatemalteca en territorio beliceño, intentaron embestir una embarcación militar beliceña y hostigaron e impidieron la navegación libre y pacífica de los beliceños por el río Sarstún, según recoge la nota de Caricom.

"Estas incursiones y acciones violaron flagrantemente la soberanía e integridad territorial de Belice", subrayó la organización regional de 15 países miembros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Caricom recordó el deber de Belice y Guatemala de abstenerse de cualquier acción que pueda exacerbar la disputa mientras la demanda de Guatemala se encuentre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También reiteró su llamado a ambos países para que cumplan urgentemente su compromiso de diseñar un mecanismo eficaz de cooperación para el río Sarstún y los espacios marítimos, con la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por último, Caricom urgió a mantener la región del Caribe como una zona de paz y reafirmó su apoyo a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Belice.

En respuesta a la denuncia de Belice, el Ejército de Guatemala aseguró el pasado sábado que "estos hechos no son nuevos, sino que se han repetido a lo largo de los años, precisamente porque aún no se ha dado solución definitiva al diferendo territorial, insular y marítimo" entre ambos países.

Guatemala y Belice mantienen desde hace más de un siglo una disputa territorial que ha provocado tensiones entre ambos países. Guatemala presentó en diciembre de 2020 de manera oficial su demanda de reclamo territorial ante la CIJ.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.