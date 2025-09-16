China asegura haber impuesto "medidas de control" a barcos filipinos en Scarborough

Pekín, 16 sep (EFE).- La Guardia Costera china afirmó este martes haber tomado “medidas de control” contra varias embarcaciones oficiales de Filipinas que, según su versión, realizaban actividades “ilegales” en aguas adyacentes al arrecife de Scarborough, uno de los enclaves en disputa en el mar de China Meridional.

El organismo precisó después que Filipinas organizó “más de diez” barcos que entraron “desde distintas direcciones” en aguas del atolón y que, en respuesta, se aplicaron advertencias por radio, control de rutas y el uso de cañones de agua.

Según el portavoz Gan Yu, hacia las 10:00 hora local (02:00 GMT) una de las embarcaciones filipinas, la 3014, “ignoró repetidas advertencias” y colisionó “de forma deliberada y peligrosa” contra un barco chino en labores de patrulla, incidente del que Pekín responsabilizó “por completo” a Manila.

En su primera comunicación, la Guardia Costera no había ofrecido detalles sobre el número de barcos implicados ni sobre el tipo de medidas empleadas, limitándose a recalcar que se trataba de “operaciones legales” en defensa de la soberanía de China sobre la zona, denominada Huangyan en mandarín.

El arrecife, conocido en Filipinas como bajo de Mansiloc, se encuentra bajo control de Pekín desde 2012 y es fuente recurrente de fricciones bilaterales. Hace apenas unos días, Manila protestó contra el plan chino de declarar el área como reserva natural, al considerar que se halla dentro de su zona económica exclusiva.

En agosto, ambas partes se acusaron mutuamente de maniobras peligrosas en Scarborough que acabaron con la colisión de embarcaciones de guardacostas.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia.