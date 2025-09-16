Cierran los colegios electorales en Malaui tras unos comicios desarrollados en calma

De acuerdo con la Comisión Electoral de Malaui (MEC, en inglés), unos 3,7 millones de los 7,2 millones de malauíes llamados a las urnas habían emitido su voto a dos horas del cierre de las urnas, lo que equivale al 50,2 % del padrón electoral en un país con poco más de 21 millones de habitantes.

Los colegios electorales, que abrieron a las 06.00 hora local (04.00 GMT), cerraron oficialmente a las 16.00 hora local (14.00 GMT), aunque la ley garantiza el sufragio a quienes estuvieran en fila al momento del cierre.

Los comicios decidirán el futuro del presidente, Lazarus Chakwera, de 70 años, que busca la reelección frente a su principal rival, el expresidente Peter Mutharika (2014-2020), de 85, que figura como favorito en varias encuestas.

En la papeleta presidencial compiten un total de 17 candidatos y, si ninguno obtiene más del 50 % de los votos, se celebrará una segunda vuelta.

Chakwera fue uno de los primeros en votar en Malembo, su pueblo natal en las afueras de la capital, Lilongüe, mientras que Mutharika, derrotado en 2020 tras la anulación de los comicios de 2019 por irregularidades masivas, lo hizo al mediodía en su aldea de Goliati, en el distrito sureño de Thyolo.

Pese a que la calma marcó la jornada, la Sala de Situación Electoral (ESR), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil, reportó fallos en el sistema biométrico de identificación que provocaron suspensiones temporales de la votación en algunos centros.

El ESR también indicó que un 21 % de los colegios electorales, de los 15.148 habilitados en el país, abrieron con retraso por fallos técnicos y denunció igualmente intentos de compra de votos y proselitismo en un 9 % de los centros de votación.

Además de elegir presidente, los malauíes votaron para renovar los 229 escaños del Parlamento y 509 concejalías locales.

La Comisión Electoral está obligada a anunciar los resultados dentro de los ocho días posteriores a la votación.

El proceso cuenta con la supervisión de observadores internacionales de la Unión Europea (UE), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), la Unión Africana (UA) y el Mercado Común para África Oriental y Austral (COMESA).

Malaui, uno de los países más empobrecidos del mundo, afronta una situación económica delicada, con más del 70 % de la población viviendo con menos de 2,15 dólares diarios, según el Banco Mundial, en medio del aumento de precios de alimentos y servicios básicos.