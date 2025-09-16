Comisión de refugiados afgana cifra en 29.000 los niños expulsados de Irán y Pakistán

"Hasta ahora, aproximadamente 29.000 niños han sido devueltos por los países vecinos", dijo a EFE el portavoz de la comisión, Ahmadullah Wasiq, que añadió que las autoridades de facto afganas están llevando a cabo esfuerzos para reunir a los niños con sus familias, aunque muchos aún permanecen en centros de acogida.

"Por el momento, algunos niños han sido reunidos con sus familias, pero los niños restantes están bajo cuidado en orfanatos", agregó Wasiq, que informó que varias agencias están involucradas en los esfuerzos de Kabul para asegurar que estos niños sean entregados a sus familias en Afganistán.

Las expulsiones a gran escala han generado graves dificultadas para las familias afganas, que se enfrentan a condiciones precarias tanto dentro como fuera de Afganistán.

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, hasta el 18 de julio de 2025, más de 1,9 millones de afganos han regresado o han sido forzados a regresar desde Irán y Pakistán en lo que va de año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pakistán acoge a más de cuatro millones de afganos desde hace cuatro décadas, incluidos 600.000 que llegaron tras el regreso de los talibanes al poder en 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Islamabad acusa a parte de esta comunidad de facilitar delitos y actividades terroristas y reprocha al Gobierno fundamentalista no actuar contra miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

En Irán, las autoridades también han intensificado en los últimos meses las deportaciones de indocumentados, y más de un millón de personas han sido obligadas a regresar a Afganistán en lo que va de año, según datos de la ONU.