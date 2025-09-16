Cómo entender declaración de genocidio en Gaza, tras lo vivido en Bosnia, Ruanda y Darfur

De acuerdo a la Convención sobre el Genocidio de 1948 y al Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, se trata de un crimen internacional que implica una responsabilidad individual y ocurre cuando se tiene la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

El pueblo palestino ha sido reconocido como un grupo cubierto por la Convención.

El genocidio ocurre a través de cualquiera de los siguientes actos:

2. Lesión grave e irremediable a su integridad física o mental.

3. Sometimiento a condiciones de vida que conducen a su destrucción física, total o parcial.

4. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

5. Traslado por la fuerza de niños a otro grupo.

No se requiere un número mínimo de víctimas para que se constituya un acto de genocidio, mientras que la manera en que se producen los asesinatos es igualmente irrelevante.

Se trata de una Comisión Internacional Independiente de Investigación, liderada por la magistrada sudafricana, exalta comisionada de la ONU para los derechos humanos y quien también fuese presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Navi Pillay.

Funciona como un mecanismo de verdad y rendición de cuentas, tienen carácter técnico y temporal, y su objetivo es documentar los crímenes de forma independiente para que otros órganos (nacionales o internacionales) puedan actuar judicialmente.

Su creación fue decidida por el Consejo de Derechos Humanos en 2021 para investigar las crecientes violaciones de los derechos humanos que ya se producían desde hacía mucho en los territorios palestinos ocupados por Israel.

De hecho es la continuación de una serie de instrumentos de investigación que Naciones Unidas ha tenido por décadas para los territorios palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó medidas cautelares en enero de 2024 y ordenó a Israel tomar acciones dirigidas a prevenir actos que podían constituir genocidio, pero todavía no ha emitido una declaración final en relación a la existencia de un genocidio.

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) también ha investigado la situación en Palestina y se ha referido a posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, así como la posibilidad de genocidio, pero tampoco ha emitido una sentencia definitiva.

En cambio, sí ha emitido órdenes de búsqueda y captura contra altos responsables políticos israelíes, incluyendo el primer ministro Benjamín Netanyahu.

La historia de las últimas décadas de tribunales internacionales muestra que éstos tardan años en emitir un veredicto.

Informes de distintos estamentos de derechos humanos, incluidos relatores especiales, de la ONU, así como de organizaciones civiles proderechos humanos han emitido informes que indican que la conducta de Israel en Gaza se corresponde con las características de genocidio.

En el caso de Bosnia, el genocidio ocurrió entre 1992 y 1995, y una Comisión de Expertos de la ONU recolectó información y evidencias sobre las graves violaciones del derecho internacional humanitario que estaban ocurriendo allí. Sus conclusiones sirvieron para fundamentar la creación del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia.

A partir del año 2000 emitió varias sentencias sobre el genocidio de Srebrenica de 1995.

Este caso sentó precedente en los procedimientos de investigación y documentación de la ONU, que pasaron de informes políticos a utilizar mecanismos técnicos, forenses y judiciales, como en el caso de Gaza.

Sobre Ruanda, mientras el genocidio estaba teniendo lugar, la ONU nombró a un relator especial que investigara las masacres, quien viajó a Ruanda y fue el primero en señalar que era un genocidio. Su trabajo dio lugar a la creación de una Comisión Internacional de Investigación para este caso y que fue responsable de examinar la evidencia e identificar a los autores.

Solo posteriormente se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que pudo documentar la planificación centralizada del genocidio.

Respecto a Darfur (región occidental de Sudán), la ONU creó en 2004 una Comisión Internacional de Investigación que en su informe final, un año después, concluyó que se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que hubo posible genocidio, aunque no había pruebas suficientes de la intención específica de destruir a un grupo como tal.

El producto de su trabajo fue el sustento para que el Consejo de Seguridad remitiera la situación de Darfur a la CPI, que fue la instancia que acusó formalmente al entonces presidente Omar al-Bashir de genocidio contra los grupos étnicos fur, masalit y zaghawa. Fue la primera vez que un jefe de Estado recibió una acusación de este tipo por parte de la Corte.