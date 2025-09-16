Conferencia Episcopal Española defiende dos Estados y respetar derecho humanitario en Gaza

Así lo explicó este martes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, en un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI en Madrid en el que denunció que la "violencia engendra violencia".

"El uso de la fuerza y de la violencia no es indiscriminado y no es absolutamente libre (...) Hay un derecho en la guerra y ahí están las convenciones de Ginebra y el derecho internacional y humanitario. Por lo tanto, tiene que haber proporcionalidad, no puede haber una discriminación, tiene que haber un respeto a la población civil, tiene que facilitarse esa ayuda humanitaria", subrayó

García Magán señaló que en el origen del actual conflicto está en un acto terrorista perpetrado por Hamás contra civiles en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, "un acto ilícito e injusto", pero matizó que la respuesta "tiene que atenerse a la justicia y al derecho": "Es un tema complejo, es un tema doloroso", aseveró.

El portavoz de la Conferencia Episcopal aseguró que en la Iglesia Católica están "muy cercanos a la población de Gaza" y sufren con ella, y condenó la "situación terrible de hambruna y los hospitales bombardeados".

Tras sostener que la sociedad española ha sufrido durante décadas "el azote del terrorismo", pidió que esté especialmente sensibilizada con lo que este significa e incidió en que "el terrorismo no se puede combatir con terrorismo de Estado".

García Magán defendió que "hay que atenerse siempre a los parámetros del derecho fundamental humanitario" e insistió en que la Santa Sede defiende la solución de Naciones Unidas de dos Estados para Israel y Palestina. En este sentido, recordó que Roma es una ciudad con dos Estados.

"Evidentemente el deseo de unos y de otros no puede ser el acabar con el otro pueblo", declaró.