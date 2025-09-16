Cuba "alerta" a Latinoamérica ante la "amenaza" de la "avaricia imperial" a su zona de paz

La Habana, 16 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba Lanzó este martes una "alerta" a Latinoamérica ante la "amenaza" de la "avaricia imperial", especialmente a raíz de las crecientes tensiones con Venezuela por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.