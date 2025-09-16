Cuba "alerta" a Latinoamérica ante la "amenaza" de la "avaricia imperial" a su zona de paz

"Alerta Latinoamérica. La avaricia imperial amenaza nuestra Zona De Paz, cuando enfila sus cañoneras contra la brava nación del Libertador y de Chávez, el indiscutible continuador del ideario bolivariano de la integración de Nuestra América", escribió el presidente Miguel Díaz-Canel en redes sociales.
Esta reacción del gobernante insular se suma a sus denuncias que han calificado de "peligrosa provocación" recientes ataques a embarcaciones venezolanas por parte de las fuerzas militares estadounidenses desplazadas en la zona con el argumento de combatir el narcotráfico.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela.
Estados Unidos mantiene desplegados en el sur del mar Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El Gobierno venezolano, por su parte, considera que el objetivo es propiciar un "cambio de régimen" en el país.
La Administración de Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico.
A raíz de esta designación se inició la movilización militar en el Caribe y el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura de Maduro.